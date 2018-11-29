Зурабишвили совершит первый зарубежный визит в качестве президента Грузии в страны Европы

Первый зарубежный визит в качестве президента Грузии Саломе Зурабишвили совершит в страны Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Первый мой зарубежный визит в ранге президента будет в Европу, в частности в Брюссель, Берлин, Париж и страны Балтии, в частности в Литву - страну, президент-женщина которой первой поздравила мена с избранием на пост президента", - сказала в четверг Зурабишвили журналистам в Тбилиси.

В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (ГМ) и кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григол Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 56,23% от общего числа избирателей.

Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов, Вашадзе набрал 40,48% голосов. Как сообщил ЦИК страны, после подсчета голосов на всех 3705 избирательных участках за Зурабишвили проголосовали 1 млн 147 тыс. 627 избирателей, за Вашадзе - 780 тыс. 633 избирателя.

Инаугурация Зурабишвили состоится 16 декабря.