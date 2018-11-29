Британские биологи создали первую искусственную плаценту

Молекулярные биологи из Британии впервые смогли превратить стволовые клетки в миниатюрный аналог плацентарной ткани, изучение которой поможет уменьшить число выкидышей и улучшить здоровье ребенка. Результаты первых опытов с ней были представлены в журнале Nature.

"Мы почти ничего не знаем о том, как работает плацента, так как у нас отсутствуют ее полноценные аналоги как среди модельных животных, так и в лабораториях. Между тем, нарушения в работе этого органа часто угрожают жизни матери и ее ребенка, начиная с токсикоза и заканчивая выкидышами", — рассказывает Маргарита Турко из Кембриджского университета (Великобритания), передает Арменпресс.

Как надеются биологи, эксперименты с этими мини-органами помогут понять, почему некоторые редкие патогены, к примеру, вирус Зика, могут проникать через нее.