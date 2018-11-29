Выстрелы в Гегаркунике: выяснена личность предполагаемого преступника

В Гегаркуникском областном следственном управлении СК РА проводится следствие по выяснению обстоятельств уголовного дела по незаконному ношению оружия и преднамеренному причинению вреда средней тяжести здоровью другого лица.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 28 ноября в 15:00 часов сотрудники Мартунинского отделения ДП Гегаркуникской области заметили на автодороге Севан-Мартуни поврежденную машину, остановили ее, после чего водитель машины (житель Гегаркуникской области 1985 г/р) вышел из машины с пистолетом типа «Вальтер», выбросил его в лес и побежал. Другой пассажир машины, тоже житель Гегаркуникской области, был задержан и доставлен в полицию.

При участии последнего была обследована местность и обнаружен выброшенный «Вальтер», 3 пули, поврежденный автомобиль «Мерседес», на заднем сидении которого найдена дубина.

По факту в Мартунинском отделении Следственного отдела Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 235 УК РА.

Назначены и проведены генетическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы.

Через 2 часа после происшествия в Гаварское отделение полиции поступил сообщение из МЦ «Измирлян» о том, что к ним поступили два гражданина с «травмой правого бедра и голени сквозным огнестрельным ранением правого бедра». Выяснилось, что это жители Гегаркуникской области – братья 1984 и 1988 г/р.

По факту в Следственном отделе Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 113 и ч.1 ст. 235 УК РА.

В результате проведенных следственных мероприятий выяснилось, что братья получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в деревне Норатус во время драки. Братья признаны пострадавшими.

Проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств и поимке мужчины 1985 г/р.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.