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В ОБСЕ положительно оценили выборы президента Грузии


Парламентская ассамблея ОБСЕ положительно оценивает прошедший в Грузии второй тур выборов президента, хотя "медиасреда была очень поляризована", как передает Арменпресс, об этом заявила глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Впервые в Грузии прошел второй раунд, и это последние прямые выборы президента. Участники могли свободно выразить свои позиции, и второй тур был довольно конкурентным. Избирательный процесс оценен положительно, но медиасреда была очень поляризована, качественная объективная информация не была доступна для граждан Грузии", — заявила Седерфельт.

 

 




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