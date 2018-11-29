В ОБСЕ положительно оценили выборы президента Грузии

Парламентская ассамблея ОБСЕ положительно оценивает прошедший в Грузии второй тур выборов президента, хотя "медиасреда была очень поляризована", как передает Арменпресс, об этом заявила глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Впервые в Грузии прошел второй раунд, и это последние прямые выборы президента. Участники могли свободно выразить свои позиции, и второй тур был довольно конкурентным. Избирательный процесс оценен положительно, но медиасреда была очень поляризована, качественная объективная информация не была доступна для граждан Грузии", — заявила Седерфельт.