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Армянские миротворцы, находящиеся на службе за рубежом, тоже будут голосовать


Армянские  миротворцы, находящиеся на  службе  за рубежом – в Афганистане, Косово, Ливане и Мали, тоже  будут голосовать  в ходе предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборов.

В  беседе с Арменпресс об этом сообщил пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисян.

«Миротворцы будут голосовать по тому же принципу, что  и дипломаты за рубежом. Выполняющие  миротворческую миссию в Ливане  будут голосовать в  посольстве  Армении, а в Косово, Афганистане и Мали, где  нет нашего посольства, для  них создадут соответствующую возможность региональные  дипломатические  структуры. Для  военнослужащих будут открыты специальные пункты – с бюллетенями и конвертами», - отметил Ованнисян.

В Афганистане, где миротворческие  подразделения  ВС РА включены  в  состав сил НАТО «Решительная поддержка»  (NATO RS), служит 121 армянский  офицер и военнослужащий.

Наши миротворцы осуществляют  миротворческую миссию и  в Ливане  - в  составе  сил  UNIFIL под эгидой  ООН – 32 армянских миротворца. Армения  участвует и в  миротворческой миссии НАТО в  Косово – на данный  момент там 40 армянских офицеров и военнослужащих.

В Мали армянские  миротворцы служат в  составе миссии MINUSMA под эгидой  ООН.   

На  предстоящих  парламентских выборах за рубежом по электронной  системе  смогут проголосовать 729 граждан Армении. Управление  виз и паспортов полиции РА получило уведомление, что в  списках МИД  отмечены 253 избирателя, а  по спискам МО – 476 избирателей.

Голосовать по электронной  системе  имеют право лица, проходящие  дипломатическую службу  в  дипломатических или консульских представительствах РА  (а  также члены  их семей, имеющие  право голоса), находящие  в  длительной командировке или на  учебе (а  также члены  их семей, имеющие  право голоса). 

Внеочередные парламентские  выборы  состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания  начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки  на участие  до 18։00 часов  14 ноября.

Регистрация в  ЦИК  проводится  до  18։00 часов  19 ноября. Время для  агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в  12 дней.

 




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