Йеменские повстанцы возобновили ракетные обстрелы Саудовской Аравии

Представители йеменских повстанцев-хуситов заявили, что их силы нанесли удар баллистическими ракетами типа "Бадр-1" по аэродрому арабской коалиции в провинции Наджран на юге Саудовской Аравии, как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

По утверждениям повстанцев, атака привела к уничтожению нескольких ударных вертолетов "Апач" и к гибели двух пилотов коалиции. Однако в коалиции пока никак не прокомментировали эти сообщения, уточняет AP.

По данным агентства, этот обстрел стал первой ракетной атакой с того момента, как ранее в ноябре руководство повстанцев по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса приказало прекратить атаки с применением ракет и беспилотников на силы коалиции и ее союзника ОАЭ.

Однако за несколько часов до последней атаки повстанцы объявили о приостановке участия в подобных мирных инициативах. При этом в качестве причины таких действий повстанцы сослались на попытки США противодействовать в ООН британской резолюции по установлению режима прекращения огня в Йемене.