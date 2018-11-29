Microsoft поставит армии США очки дополненной реальности, сообщило Блумберг

Компания Microsoft выиграла контракт на сумму 480 миллионов долларов на поставку устройств с технологиями дополненной реальности для армии США, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, речь идет о системе Microsoft HoloLens — очках смешанной (дополненной) реальности, которые ранее уже использовались для тренировочных целей вооруженными силами США и Израиля, однако теперь американская армия рассчитывает использовать устройство и во время настоящих операций.

"Технологии дополненной реальности предоставят военным больше информации и лучшего качества, чтобы принимать решения", — цитирует агентство заявление компании.

Армия предложила победителю конкурса поставить около 2,5 тысячи устройств за два года, а в дальнейшем увеличить число закупаемых продуктов.

Как отмечает Блумберг, в целом вооруженные силы могут приобрести до 100 тысяч очков.