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Минсельхоз проводит мониторинг рынков картофеля, яиц, помидоров, мяса и сыра


Минсельхоз РА  проводит мониторинг рынков продуктов повышенного спроса и объемов  продаж – с целью пресечения взаимоисключающих  разговоров о повышении цен.

Об этом в  беседе с журналистами после  заседания правительства сказал и.о. министрас/хозяйства  РА Гегам Геворкян  в ответ на  вопрос, может ли зимой  случиться повышение  цен, в частности на картофель, из-за  небольшого урожая.    

И.о. министра ответил, что вопрос касается картофеля, яиц, помидоров, мяса, огурцов и сыра. «Мы  проведем мониторинг и представим вам всю информацию. Конечно, есть данные  Национальной  статистической службы, в  них нет существенных изменений цифр, однако в  связи с публикациями в  СМИ мы  все  проверим», - как  передает Арменпресс, сказал и.о. министра.

 




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