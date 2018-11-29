Правительство объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора
Правительство Армении объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил лидирующий в списке блока «Мой шаг»и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями Вардениса в рамках предвыборной агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.
«В окрестностях Севана мусор повсюду. Это проблема, и мы в ближайшее время объявим тендер на строительство большого завода по утилизации мусора», - сказал Пашинян.
- 16:45 Трудовая миграция из ЕС в Великобританию сократилась до минимума с 2012 года
- 16:28 Зурабишвили совершит первый зарубежный визит в качестве президента Грузии в страны Европы
- 16:13 Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль транзитера газа
- 16:04 Анна Акопян в Москве приняла участие в мероприятии по случаю 30-й годовщины Спитакского землетрясения
- 15:54 Британские биологи создали первую искусственную плаценту
- 15:50 THR: умерла соавтор сценария к фильму про Индиану Джонса Глория Кац
- 15:48 Зурабишвили намерена отказаться работать в Авлабарской резиденции президента
- 15:46 Протестующие против насилия женщины Израиля призвали к забастовке
- 15:43 Выстрелы в Гегаркунике: выяснена личность предполагаемого преступника
- 15:28 В ОБСЕ положительно оценили выборы президента Грузии
- 14:59 В Канаде горбатый кит притворился бассейном, чтобы пообедать
- 14:57 Армянские миротворцы, находящиеся на службе за рубежом, тоже будут голосовать
- 14:54 В Аргентине проходят протесты против саммита G20, пишут СМИ
- 14:51 Йеменские повстанцы возобновили ракетные обстрелы Саудовской Аравии
- 14:41 Microsoft поставит армии США очки дополненной реальности, сообщило Блумберг
- 14:36 Минсельхоз проводит мониторинг рынков картофеля, яиц, помидоров, мяса и сыра
- 14:23 В случае победы на выборах правительство Пашиняна продолжит работу по повышению уровня Севана
- 14:18 Правительство объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора
- 14:14 Кремль не комментирует итоги выборов президента Грузии
- 14:12 Оставшийся под снежной лавиной контрактник найден мертвым
- 13:51 Россия оказалась на первом месте по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы
- 13:49 Специальный эпизод "Игры престолов" объединит актеров из разных сезонов
- 13:43 DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице
- 13:22 Прокуратура Эквадора обнаружила 2,5 тонны кокаина на западе страны
- 13:20 Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ
- 13:10 Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за $2,5 млн
- 13:03 В ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
- 12:54 В сельском хозяйстве Армении внедряется страхование: старт программе будет дан в Араратской и Армавирской областях
- 12:53 Выборы в Грузии: Саломе Зурабишвили одерживает победу
- 12:42 Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году
- 12:29 Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии
- 12:21 Давид Торосян остается тренером мужской сборной Армении по боксу
- 12:03 Число избирателей в Армении 2.575.939 человек: заявление полиции
- 12:00 Шеф Пентагона призвал учитывать отношения Эр-Рияда и США при расследовании убийства Хашкаджи
- 11:55 Как Буэнос-Айрес готовится встретить саммит G20
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1544 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1526 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
18:12, 23.11.2018
Просмотрели 1333 раз В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”
13:32, 24.11.2018
Просмотрели 1254 раз Парламент избирается на весь срок — Никол Пашинян о высказывании Жирайра Сефиляна
18:35, 23.11.2018
Просмотрели 1224 раз Проведение избирательной агитации до начала установленного периода предвыборной агитации является правомерным