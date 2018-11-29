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Оставшийся под снежной лавиной контрактник найден мертвым


Контрактник,оставшийся под снежной  лавиной близ села Кахакн (Гегаркуникскаяобласть),  найден мертвым.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе  встречи с жителями в рамках предвыборной  агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам. 

«Речь идет о контрактном военнослужащем, который  три дня назад остался под лавиной. У меня  плохая новость – он найден мертвым. Я выражаю соболезнование всем его родным и близким», - сказал Пашинян.

По его предложению, собравшиеся минутой  молчания  почтили память погибшего военнослужащего. 

29 ноября в  службу «911» поступило сообщение, что военнослужащий  М.Г.(1994 г/р) остался под лавиной близ села Кахакн (Гегаркуникскаяобласть), нужна помощь спасателей. На место выехал боевой  расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА. Вследствие  темноты  и плохих погодных условий  поиски в  тот день окончились безрезультатно. Их  возобновили  28 ноябряв 06:55 часов  2 боевых  расчета (10 спасателей) спецотряда СС МЧС РА.




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