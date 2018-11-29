Специальный эпизод "Игры престолов" объединит актеров из разных сезонов
Американский телеканал HBO, занимающаяся созданием "Игры престолов", подтвердил, что был снят специальный эпизод, где появятся актеры из прошлых сезонов, среди которых будет Шон Бин в роли Неда Старка, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
По данным издания, эпизод был снят ранее в этом году в Белфасте. Помимо Неда Старка в специальной серии может появиться и Кхал Дрого. Джейсон Момоа, исполнявший роль Кхала в первом сезоне, был в Белфасте во время съемок эпизода.
Однако сообщается, что телеканал не планирует показывать эпизод в эфире. Он войдет в новое издание всех сезонов "Игры престолов", которое HBO выпустит в 2019 году, но уже после окончания сериала.
Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".