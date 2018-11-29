Прокуратура Эквадора обнаружила 2,5 тонны кокаина на западе страны

Прокуратура Эквадора сообщила об изъятии 2,5 тонны кокаина в провинции Манаби на западе страны, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

"В результате совместной работы прокуратуры и полиции удалось обнаружить две с половиной тонны кокаина", — говорится в сообщении, передает Арменпресс.

По данным прокуратуры Эквадора, кокаин находился в джутовых мешках. По факту обнаружения наркотиков пока не было проведено задержаний. Расследование продолжается.