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Прокуратура Эквадора обнаружила 2,5 тонны кокаина на западе страны


Прокуратура Эквадора сообщила об изъятии 2,5 тонны кокаина в провинции Манаби на западе страны, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

"В результате совместной работы прокуратуры и полиции удалось обнаружить две с половиной тонны кокаина", — говорится в сообщении, передает Арменпресс.

По данным прокуратуры Эквадора, кокаин находился в джутовых мешках. По факту обнаружения наркотиков пока не было проведено задержаний. Расследование продолжается.

 

 




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