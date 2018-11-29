Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ

Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ. Документ о присоединении к соответствующей конвенции подписал в четверг на заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы с радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею. Наша теперь парламентская семья СНГ полная", - сказала на заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После процедуры подписания в зал заседания был внесен флаг Узбекистана.