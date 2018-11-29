Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году

Бывший госсекретарь США Джон Керри обещал подумать о том, чтобы баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания CNN, Керри заявил об этом на мероприятии в Гарвардском университете (штат Массачусетс).

"Я говорю, что не стану исключать этого, я не отказываюсь ни от чего окончательно", - сказал экс-глава Госдепартамента, передает Арменпресс.

"Я не сижу, сложа руки. Однако я не побывал в ключевых штатах, не закладывал в них фундамент [на будущее] и в целом ничего не делал. Подумаю ли я об этом [участии в выборах президента США]? Да, я собираюсь обдумать это, я прямо говорю это", - сказал Керри. Он в сентябре заявил в эфире телеканала CBS, что сильно сомневается в возможности своего участия в президентской гонке 2020 года.

В ноябре 2004 года Керри баллотировался в президенты от Демократической партии США. Он набрал 59,03 млн голосов (48% голосов электората) и уступил Джорджу Бушу, получившему 62,04 млн голосов (51% голосов электората).

С 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года - госсекретарь США.