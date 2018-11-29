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Фермеры, пострадавшие от непогоды, получат финансовую компенсацию в размере почти полумиллиона драмов


Фермеры, пострадавшие от града, наводнений и заморозков в Армении, получат финансовую компенсацию, но не полную. Как передает «Арменпресс», подобное решение приняло правительство Армении.

Компенсацию получат фермеры Арагацотнской, Армавирской, Гегаркуникской, Котайкской, Лорийской, Ширакской, Вайоц Дзорской и Тавушской областей. Для этой цели из госбюджета выделено 492 961 500 драмов. Все фермеры смогут получать средства наличными в отделениях "Айпоста".


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