По решениям ЕСПЧ, правительство Армении возместит гражданам 3000 и 4500 евро
Правительство Армении выделило Министерству юстиции Армении средства на исполнение решений ЕСПЧ. Как передает «Арменпресс», по решениям ЕСПЧ, правительство Армении возместит гражданам суммы в драмах, эквивалентно 3000 и 4500 евро. Решение ЕСПЧ вошло в силу 19-го октября сего года.
- 13:51 Россия оказалась на первом месте по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы
- 13:49 Специальный эпизод "Игры престолов" объединит актеров из разных сезонов
- 13:43 DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице
- 13:22 Прокуратура Эквадора обнаружила 2,5 тонны кокаина на западе страны
- 13:20 Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ
- 13:10 Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за $2,5 млн
- 13:03 В ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
- 12:54 В сельском хозяйстве Армении внедряется страхование: старт программе будет дан в Араратской и Армавирской областях
- 12:53 Выборы в Грузии: Саломе Зурабишвили одерживает победу
- 12:42 Джон Керри обещал подумать об участии в президентской гонке в США в 2020 году
- 12:29 Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии
- 12:21 Давид Торосян остается тренером мужской сборной Армении по боксу
- 12:03 Число избирателей в Армении 2.575.939 человек: заявление полиции
- 12:00 Шеф Пентагона призвал учитывать отношения Эр-Рияда и США при расследовании убийства Хашкаджи
- 11:55 Как Буэнос-Айрес готовится встретить саммит G20
- 11:47 Фермеры, пострадавшие от непогоды, получат финансовую компенсацию в размере почти полумиллиона драмов
- 11:45 Роберт Кочарян подаст новую апелляционную жалобу
- 11:43 В Шираке и Лори 7 декабря объявлен нерабочим днем
- 11:40 С целью преодоления крайней нищеты, правительство Армении увеличивает минимальную пенсию по старости
- 11:38 По решениям ЕСПЧ, правительство Армении возместит гражданам 3000 и 4500 евро
- 11:35 Правительство Армении приняло решение об объявлении зимнего призыва
- 11:24 Трамп намерен вернуться в Нью-Йорк после ухода с поста президента
- 11:22 На встречу Путина и Трампа на G20 отвели больше двух часов, заявил источник
- 11:17 Распускается ЗАО «Мецаморэнергоатом»
- 11:13 Правительство Армении увеличивает пособия по старости, инвалидности и утрате кормильца
- 10:49 Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на $15 млрд
- 10:42 Военнослужащие имеют право свободного выбора
- 10:40 Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году
- 10:37 Явные хищения в МЦ «Масис»: возбуждено уголовное дело
- 10:35 Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке
- 10:30 Драматический театр Гориса предстает зрителю обновленным
- 10:12 Для повышения узнаваемости Армении Госкомитет по туризму наметил новые рынки
- 10:08 Армен Саркисян присутствовал на концерте Государственного филармонического оркестра Армении в Берлине, посвященном 115-летию Арама Хачатуряна
- 10:07 Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии с 59,56% голосов
- 10:02 Трамп заявил, что может рассекретить "разрушительные" для демократов документы
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1527 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1509 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
18:12, 23.11.2018
Просмотрели 1317 раз В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”
13:32, 24.11.2018
Просмотрели 1236 раз Парламент избирается на весь срок — Никол Пашинян о высказывании Жирайра Сефиляна
18:35, 23.11.2018
Просмотрели 1210 раз Проведение избирательной агитации до начала установленного периода предвыборной агитации является правомерным