Время в Ереване: 11:07:36,   29 Ноябрь

По решениям ЕСПЧ, правительство Армении возместит гражданам 3000 и 4500 евро


Правительство Армении выделило Министерству юстиции Армении средства на исполнение решений ЕСПЧ. Как передает «Арменпресс», по решениям ЕСПЧ, правительство Армении возместит гражданам суммы в драмах, эквивалентно 3000 и 4500 евро. Решение ЕСПЧ вошло в силу 19-го октября сего года.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации