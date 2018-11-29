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На встречу Путина и Трампа на G20 отвели больше двух часов, заявил источник


Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на первое декабря и продлится более двух часов, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Место встречи — отель Park Hyatt Buenos Aires, общение запланировано на 17:30 по московскому времени, уточнил собеседник агентства.

Президенты обсудят двустороннюю проблематику, в том числе, как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, рассказал накануне помощник Путина Юрий Ушаков. Он добавил, что беседа планируется тет-а-тет, а также с участием ключевых членов обеих делегаций.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.




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