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Распускается ЗАО «Мецаморэнергоатом»


Правительство Армении одобрило решение о голосовании за роспуск ЗАО «Мецаморэнергоатом» на общем собрании акционеров компании. Как передает «Арменпресс»,  ЗАО «Мецаморэнергоатом» было создано решением правительства Армении 3-го декабря 2009 года. 50% акций принадлежат дочернему предприятию «Росатома» - компании «Атомстройэкспорт».

Правительству Армении принадлежат остальные 50% акций, которыми оно и проголосует за роспуск ЗАО «Мецаморэнергоатом» на общем собрании акционеров компании.


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