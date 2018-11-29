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Правительство Армении увеличивает пособия по старости, инвалидности и утрате кормильца


С целью преодоления крайней нищеты, правительство Армении увеличивает пособия по старости, инвалидности и утрате кормильца. Как передает «Арменпресс», минимальный размер пособия будет равен 25500 драмам. Решение войдет в силу с 1-го января 2019 года.

Сейчас пособие по старости равно 16000 драмам, по инвалидности первой группы - 21500 драмам, второй группы - 19000 драмам, третьей группы - 16000 драмам, по утрате кормильца - 16000 драмам.

По словам и.о. вице-премьера Арарата Мирзояна, увеличение пособий до 25 500 драмов позволит людям не холодать.


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