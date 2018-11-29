Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на $15 млрд
10:49, 29 Ноябрь, 2018
Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.
Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас.
Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в $15 млрд.