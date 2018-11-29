Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

Личный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения в результате столкновения с лайнером в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, которым пользуется президент, а о лайнере Boeing 757 компании The Trump Organization. Трамп не использовал этот самолет с момента вступления в должность президента.

Самолет Трампа был запаркован и не использовался. Вторым участником инцидента стал двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту. Пострадавших нет. Точный характер повреждений устанавливается.

Трамп купил этот самолет в 2011 году за 100 миллионов долларов, напоминает агентство.