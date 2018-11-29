Драматический театр Гориса предстает зрителю обновленным

Благодаря межгосударственной программе «Горис – культурная столица СНГ 2018 года», новый импульс получил и Драматический театр Гориса имени Вагарша Вагаршяна. Театр был отремонтирован и обновлен.

В беседе с «Арменпресс» директор театра Шант Ованнисян сказал, что в обновленном фойе театра они хотят проводить различные культурные мероприятия.

В театре сформировалась молодежная труппа, которая осуществляет интересные проекты. Малые и большие постановки.

В театре есть и моноспектакли, один из них в этом году был представлен на фестивале «АрммоноPlus».

К новому году в театре ставятся известные сказки, детей буду приветствовать персонажи, состоится интерактивное общение со зрителями.

По словам Ованнисяна, качественными и современными спектаклями всегда можно привлечь зрителей.