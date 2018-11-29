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Армен Саркисян присутствовал на концерте Государственного филармонического оркестра Армении в Берлине, посвященном 115-летию Арама Хачатуряна


Находящийся с рабочим визитом в Германии президент Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян вечером 28 ноября присутствовали на концерте Государственного  филармонического оркестра Армении в Берлине, посвященном 115-летию известного армянского советского композитора Арама Хачатуряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.  Дирижировал Эдуард Топчян.


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