Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии с 59,56% голосов

Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов, у Григола Вашадзе - 40,44%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Центральной избирательной комиссией Грузии после подсчета голосов с 99,7% избирательных участков.

Согласно информации, размещенной в специальном разделе сайта ЦИК Грузии, за Зурабишвили проголосовали 1146063 человека, за Вашадзе 778167 человек, передает Арменпресс.

Ранее сама 66-летняя Зурабишвили выразила благодарность избирателям за поддержку. "Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии - и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня", - сказала она журналистам в Тбилиси, отметив, что считает своей важнейшей целью "сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране".

В среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,23% избирателей.

Зурабишвили — первая женщина-президент в новейшей истории Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ранее возглавляла партию «Путь Грузии», занимала пост министра иностранных дел Грузии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.