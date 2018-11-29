Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию, передает Арменпресс.

"Если они пойдут по пути преследования президента, если они хотят продолжить преследовать президента и администрацию, я думаю, что это будет лучшее, что со мной произойдет. Я нанесу контрудар", - заявил Трамп в интервью газете The New York Post.

Он уточнил, что может рассекретить заявления Суда по делам о надзоре за иностранными разведками и другие документы расследования Мюллера, раскрытие которых разоблачит ФБР, Минюст и кампанию Хиллари Клинтон.

"Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительны эти страницы", - сказал Трамп, отметив при этом, что хочет сохранить эти документы в тайне.