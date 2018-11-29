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Мэр Еревана Айк Марутян принял посла Ливана


Мэр Еревана Айк Марутян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Республике Армения Майей Дагер. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана

Поприветствовав гостя, Айк Марутян с удовлетворением отметил, что в армяно-ливанских дружеских отношениях особое место занимает сотрудничество двух городов-побратимов - Еревана и Бейрута. Мэр выразил уверенность, что эти отношения и впредь будут углубляться и развиваться по конкретным направлениям.
Посол Майя Дагер поздравила мэра с 2800-летием основания столицы, подчеркнув, что все юбилейные мероприятия прошли на высоком уровне. Посол отметила также, что молодежь Ливана все чаще приезжает в Ереван, вкладывая средства в экономику города. Мэр Айк Марутян в свою очередь заверил, что сложившаяся в городе ситуация наилучшим образом будет способствовать тому, чтобы иностранные  инвесторы и предприниматели, в частности, из Ливана работали в благоприятной бизнес-среде.


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