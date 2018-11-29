Европейские индексы - 28-11-18
МОСКВА, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 11298.88 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4983.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.18% и составил 7004.52 пункта, а российский RTSI вырос на 1.35% и составил 1113.46 пункта.
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- 09:40 Цены на цветные металлы - 28-11-18
- 09:38 Цены на драгоценные металлы - 28-11-18
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