ПСЖ, «Тоттенхэм», «Барселона» одержали победу: Лига чемпионов
07:18, 29 Ноябрь, 2018
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
Как передает «Арменпресс», в группе A дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге» разошлись миром - 0:0. «Боруссия» с 10-ю очками обеспечила себе минимум второе место и путевку в 1/8 финала. Лидирует мадридский «Атлетико» - 12 очков. «Брюгге» набрал 5 очков и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.
В группе B «Барселона» обыграла голландский ПСВ со счетом 2:1 и с 13-ю очками занимает первое место. Лондонский «Тоттенхэм» выиграл у миланского «Интера» с минимальным счетом. Обе команды набрали по 7 очков.
В группе C итальянский «Наполи» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 3:1 и с 9-ю очками занимает первое место. На 1 очко отстает французский ПСЖ, который оказался сильнее английского «Ливерпуля» (6 очков) - 2:1. «Црвена Звезда» набрала 4 очка.
В группе D португальский «Порту» и немецкий «Шальке» досрочно вышли в плей-офф. «Порту» (13 очков) занял первое место, «Шальке» (8 очков) - второе.