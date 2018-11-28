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Адвокаты Кочаряна готовятся представить ходатайство, чтобы обратиться в Конституционный суд


Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна готовятся представить ходатайство, чтобы Апелляционный суд прекратил производство жалоб и обратился в Конституционный суд для определения конституционности ст. 300 УК Армении (узурпация государственной власти). Как сообщает Арменпресс, об этом заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.




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