Адвокаты Кочаряна готовятся представить ходатайство, чтобы обратиться в Конституционный суд

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна готовятся представить ходатайство, чтобы Апелляционный суд прекратил производство жалоб и обратился в Конституционный суд для определения конституционности ст. 300 УК Армении (узурпация государственной власти). Как сообщает Арменпресс, об этом заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.