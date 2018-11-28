ЦИК Армении признал потерявшим силу регистрацию 13 кандидатов в депутаты НС Армении, принимая во внимание их заявления о самоотводе. Как сообщает Арменпресс, ЦИК принял такое решение на внеочередном заседании 28 ноября.

Было представлено 14 заявлений о самоотводе, по 13 из которых ЦИК принял решения о признании регистраций потерявшими силы.

Заявление кандидата от партии “Национальный прогресс” Карине Багдасарян будет рассмотрено 29 ноября, так как она явилась на заседание ЦИК и не оставила номера телефона.