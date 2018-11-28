Ни одна община в Республике Армения не будет укрупнена без желания жителей этой общины: Пашинян

Ни одна община в Республике Армения не будет укрупнена без желания жителей этой общины. Как сообщает Арменпресс, во время предвыборного митинга блока «Мой шаг» в Дилижане об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.

«Никаких укрупнений без согласия жителей общин не будет. Но уже укрупненные общины больше не будут уменьшены. Необходимо подождать несколько лет и посмотреть, эффективен этот путь или нет. Если укрупненным общинам будут что показать более неукрупненным общинам, предполагается, что неукрупненные общины также захотят пойти по этому пути», - сказал Пашинян.