«Фраунгофер» может быть хорошим партнёром для Армении: президент Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян сегодня посетил Институт производственных систем и проектных технологий «Фраунгофер» (Fraunhofer IPK), который специализируется в сфере разработки инновационных технологических решений для всего спектра производственных процессов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, институт также осуществляет исследовательские проекты, направленные на развитие инновационных идей. Институт «Фраунгофер» имеет более семи десятков научно-исследовательских институтов и осуществляет деятельность в ряде стран мира.

Институт «Фраунгофер» с 2016 года сотрудничает с Научно-исследовательским институтом древних рукописей «Матенадаран» имени Месропа Маштоца, в рамках программы оцифровки древних и средневековых рукописей и виртуальной реставрации. С 2017 года стартовали работы по оцифровке и реставрации рукописного молитвенника «Нарек» 13-14вв.

В сопровождении Директора Института Экарта Ухльмана Президент Армен Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян совершили экскурсию по экспериментальному залу учреждения «Производственные технологии», ознакомились с деятельностью института.

После экскурсии состоялась встреча с участием руководящего состава Института, во время которой были представлены направления деятельности учреждения, а также программа оцифровки и реставрации «Нарека». Было отмечено, что эта рукопись, имеющая большую историческую ценность, была разорвана и находилась в довольно плохом состоянии, некоторые страницы отсутствовали. Посредством уникальной технологии оцифрованы и виртуально отреставрированы страницы манускрипта и имеющиеся обрывки.

На встрече обсуждались также дальнейшие возможности сотрудничества с Арменией. Руководители Института сообщили, что заинтересованы в реализации проектов в Армении и отметили, что у них есть идеи относительно сотрудничества, которые касаются сферы информационных и высоких технологий, автоматизированных систем, создания робототехники и т.д.

Президент Армен Саркисян подчеркнул важность расширения деятельности института в Армении. «Сотрудники «Фраунгофер»-а уже встречались с правительством Армении, и есть предварительные договорённости относительно нового сотрудничества. Это касается не только Матенадарана, речь о большом индустриальном сотрудничестве», - сказал в беседе с журналистами Президент Саркисян, отметив, что «Фраунгофер» может стать хорошим партнёром для Армении, и реализуемые программы могут способствовать развитию армянской промышленности и производства.