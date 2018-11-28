Апелляционный суд отклонил ходатайство Роберта Кочаряна о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна

Апелляционный суд отклонил ходатайство второго президента Армении Роберта Кочаряна о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна: Мхитарян продолжит расследование по делу о мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом рассказал журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Адвокаты второго президента считают, что судья, который рассматривает жалобу на аннулирование решения об избрании в качестве меры пресечения ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании его иммунитета, был выбран незаконно.

«Мы еще не изучили решение, потому что это длинное решение на несколько страниц. Ознакомимся более подробно и прокомментируем его», - сказал Алумян.

Он отметил, что Роберт Кочарян и сторона обвинения не сделали никаких заявлений после принятия решения.

Алумян отметил, что они не могут не продолжать работать с этим судом, потому что, даже если они бойкотируют дело, суд все равно рассмотрит вопрос и примет решение.