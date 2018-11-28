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Арман Киракосян назначен послом Армении в Великобритании


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армана Киракосяна Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.




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