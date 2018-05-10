Предстоящие на 29 ноября мероприятия
18:09, Ноябрь 28, 2018
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- 19:40 Ни одна община в Республике Армения не будет укрупнена без желания жителей этой общины: Пашинян
- 19:29 Путин ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
- 18:28 Апелляционный суд отклонил ходатайство Роберта Кочаряна о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна
- 18:27 Армен Папикян назначен послом Армении в Австрии
- 18:20 Арман Киракосян назначен послом Армении в Великобритании
- 18:11 Арман Киракосян отозван с должности посла Армении в Австрии
- 18:09 Предстоящие на 29 ноября мероприятия
- 18:04 Создание механизмов переходного правосудия станет одним из важнейших задач нового Национального Собрания: Пашинян
- 17:46 Еврокомиссия отклонила предложение о европейском референдуме по Brexit
- 17:42 52-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС завершило работу
- 17:39 Александр Саргсян выразил готовность полностью вернуть в государственный бюджет 30 миллионов долларов
- 17:35 AP: в результате удара по силам движения "Талибан" в Афганистане погибли 30 мирных жителей
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-11-18
- 17:27 Азиатские индексы - 28-11-18
- 17:10 Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь
- 17:02 В ДР Конго число заразившихся Эболой достигло 421 человека
- 16:49 Путин призвал США отказаться от политики односторонних санкций
- 16:44 Звезда "Твин Пикс" сыграет Франклина Рузвельта в сериале о Второй мировой войне
- 16:40 Верховный лидер Ирана заявил о необходимости повысить потенциал армии
- 16:35 СМИ: Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала
- 16:29 Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе в преддверии выборов на Украине
- 16:03 В Китае удалось снять на видео редких бакланов
- 15:58 Председатель НС Армении принял делегацию из Туркменистана
- 15:53 Исследование: более 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия 5G
- 15:50 Названы самые богатые телеведущие
- 15:42 Стиви Уандер проведёт концерт в поддержку жертв пожаров в Калифорнии
- 15:20 Полиция задержала иностранца, пересекшего границу Армении с фальшивыми документами
- 15:15 Призываю всех консолидироваться вокруг единой позиции по теме Арцаха: Заявление Ара Баблояна
- 15:14 Аргентинскую столицу «зачистят» от жителей ради саммита
- 15:02 Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
- 14:59 Ждем официального получения важных документов: Артур Ванецян – о депутате, замешанном в коррупционном скандале
- 14:54 Новая Зеландия запретила использование оборудования Huawei в новой сети 5G
- 14:53 Решение об отводе судьи по делу Кочаряна будет опубликовано в 17:00
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