Создание механизмов переходного правосудия станет одним из важнейших задач нового Национального Собрания: Пашинян

Важной функцией нового Национального собрания, которое будет сформировано в результате внеочередных парламентских выборов, станет создание механизмов правосудия переходного периода. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время предвыборной встречи блока «Мой шаг» в Иджеване.

«В настоящее время по различным фактам возбуждены уголовные дела в размере 64 млрд. драмов. В течение этого времени делается акцент на то, почему возврат этих сумм не происходит быстро. Эти суммы будут возвращены после окончания юридических процедур. Это очень медленный процесс, и также очень важно ускорить переходное правосудие, упомянутое в нашей предвыборной программе. Это означает, что в большинстве случаев такие случаи могут и должны быть решены.

Например, вы помните, что в одном из своих интервью Кочарян задал вопрос о том, что же сделал Армен Аветисян, после чего было опубликовано видео, в котором было представлено открытие гостиницы «Голден Пелес», представленной в качестве инвестиции из Кипра. Мне сообщили, что семья Аветисяна недавно связалась с Департаментом по управлению государственным имуществом и сказала, что передают гостиницы «Голден Пелес» в Цахкадзоре государству. Видимо, они сделали этот шаг, чтобы иметь возможность воспользоваться инструментом правосудия переходного периода. Теперь мы должны выставить гостиницу на аукцион и передать деньги в государственный бюджет. Таким образом, создание механизмов переходного правосудия станет одним из важнейших задач нового Национального Собрания», - пояснил Пашинян.

Он разделил совершенные в Армении преступления на два вида.

«На мой взгляд, события, которые происходили в стране, можно разделить на две типа: преступления, связанные с кровью, и преступления, не связанные с кровью. На мой взгляд, преступления, связанные с кровью, не могут быть прощены ни в коем случае. Мы не можем вернуть человека, который был убит. И если были украдены деньги, то эти деньги могут быть возвращены даже с процентами, а общественность может сформулировать это как требование», - подчеркнул Пашинян.

Пашинян отметил, что возвращение украденных денег будет также потрачено на армию.

«Оценивая потребности наших Вооруженных Сил, жилищные обязательства, я сказал, что в ближайшие пять лет мы должны потратить 2,5 млрд долларов на развитие ВС. Часть этих денег должна быть сформирована за счет возвращения украденных денег», - сказал Никол Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, цель правосудия переходного периода заключается не в том, чтобы заполнить тюрьмы, а в том, чтобы вернуть похищенные у народа деньги.