Александр Саргсян выразил готовность полностью вернуть в государственный бюджет 30 миллионов долларов

Александр Саргсян, брат третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна, выразил готовность полностью вернуть в государственный бюджет 30 миллионов долларов, которые находятся на его банковском счету. Как сообщает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил об этом во время встречи с жителями Иджевана.

«Неоднократно говорилось, что брат Сержа Саргсяна Александр Саргсян имеет 30 миллионов драмов на одном из банковских счетов. После моего выступления брат Сержа Саргсяна сделал заявление о том, что он готов предоставить часть этих денег для какой-то цели. И мне сказали, что недавно он выразил готовность вернуть все 30 миллионов долларов в государственный бюджет», - сказал он.

Никол Пашинян подчеркнул, что возвращенные деньги должны быть потрачены в первую очередь на вооруженные силы.