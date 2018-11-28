По меньшей мере 30 гражданских лиц погибли в результате удара ВВС Афганистана по силам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 20 жертвах среди мирных жителей. Отмечается, что в ходе удара также погибли 16 талибов.