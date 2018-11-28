Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-11-18

ЕРЕВАН, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 ноября, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 485.05 драм. Курс евро сократился на 1.54 драмa и составил 547.18 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 7.20 драм. Курс британского фунта вырос на 0.40 драмa и составил 619.12 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 35.49 драмa и составила 19044.27 драм. Цена серебра сократилась на 1.66 драмa и составила 222.61 драм. Цена платины выросла на 30.38 драмa и составила 13146.35 драм.