Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 29-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении.

Продолжается визит президента Армении Армена Саркисяна в Германию, он посетит землю Саксония-Анхальт, где встретится с ее руководителем Райнером Хазелоффом.

Блок «Мой шаг» проведет избирательную кампанию в Гегаркунике.

Партия “Сасна црер” проведет избирательную кампанию в Арагацотне. Кандидат в депутаты Артак Зейналян начнет избирательную кампанию в административном районе Арабкир. Сегодня, 29-го ноября, состоится пресс-конференция кандидата в депутаты Армана Бабаджаняна.

В мэрии Еревана состоится церемония погашения марки на тему “Армянская история: 2800-летие основания Еревана”.

Сегодня, 29-го ноября, состоится обсуждение заключений экспертной группы о шахте Амулсара.

Сегодня, 29-го ноября, состоится открытие центра “Алеппо Куизин”.

В кинотеатре “Москва” состоится премьера фильма Рубена Кочара “Автопортрет”.

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