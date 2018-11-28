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В ДР Конго число заразившихся Эболой достигло 421 человека


Число заразившихся смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 421 человека, погиб 241, как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице министерства здравоохранения ДРК в Facebook в среду.

Ранее сообщалось о 326 зараженных и 201 скончавшемся.

По данным ведомства на 27 ноября, в провинциях Северное Киву и Итури был зарегистрирован 421 случай заражений, из них 374 подтвержденных, 47 возможных. При этом 125 человек поправились, 241 погиб.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

 

 




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