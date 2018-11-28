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Путин призвал США отказаться от политики односторонних санкций


Президент России Владимир Путин призвал США отказаться от политики односторонних санкций и искать точки соприкосновения. Такое мнение глава государства выразил на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", передает Арменпресс.

"Какие тут могут быть советы? Отказаться от этой политики (односторонних санкций - прим. ТАСС) и искать точки соприкосновения. Мы к этому готовы, мы хотим этого. Об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом США в Аргентине - об этом тоже будем говорить", - сказал Путин, отвечая на вопрос из зала о том, как улучшить отношения между Россией и США.

 




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