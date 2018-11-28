СМИ: Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала

Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон отменил концерт во Флориде буквально за несколько минут до его начала из-за инфекционного воспаления уха. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду британская газета The Independent.

"Мы с сожалением объявляем, что из-за инфекции уха Элтон Джон сегодня выступить не сможет, - говорится в заявлении организаторов шоу. - Дата перенесенного в Орландо [концерта] будет объявлена в ближайшем будущем, поэтому, пожалуйста, сохраняйте билеты".

Джон должен был выступить во Флориде на американском этапе прощального трехлетнего мирового турне Yellow Brick Street, состоящего из 300 концертов. Мировой тур, который охватит пять континентов, начался 8 сентября в Пенсильвании, а завершится в 2021 году.