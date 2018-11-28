Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе в преддверии выборов на Украине

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной в преддверии президентских выборов на Украине, передает Арменпресс.

"Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - заявил президент на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!"