Стиви Уандер проведёт концерт в поддержку жертв пожаров в Калифорнии

Знаменитый американский музыкант Стиви Уандер даст благотворительный концерт 9 декабря с целью собрать средства для пострадавших при калифорнийских пожарах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

Музыкант рассказал на пресс-конференции, что средства, собранные на шоу The Stevie Wonder Song Party: A Celebration of Life, Love & Music, будут переданы тем, кто остался без крова и близких из-за разгула стихии.

Последние двадцать лет Уандер устраивал шоу в Лос-Анджелесе с целью собрать игрушки для инвалидов и детей из неблагополучных семей. По словам певца, выступление, которое состоится 9 декабря, должно стать особенным.

Напомним, что из-за пожара, ставшего самым разрушительным в истории штата, погибло около 88 человек. Примерно 200 считаются пропавшими без вести.