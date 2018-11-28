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Полиция задержала иностранца, пересекшего границу Армении с фальшивыми документами


На днях была получена оперативная информация о том, что гражданин Конго Нибу Хевен 7 октября проник через аэропорт «Звартноц» в Армению по документам Мике Нджибу Муэла. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Гражданина  Конго с фальшивыми документами в Армении подвергли приводу полицейские.

По сведениям, была получена оперативная информация о том, что гражданин Конго Нибу Хевен 7 октября проник через аэропорт «Звартноц» в Армению по документам Мике Нджибу Муэла. Прибыв в Ереван, он уничтожил паспорт и уже по своему свидетельству о рождении обратился  в миграционную службу для получения свидетельства о пребывании. 12 ноября Нибу Хевен  подвергнут приводу. Возбуждено уголовное дело.


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