Новая Зеландия запретила использование оборудования Huawei в новой сети 5G

Власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование китайского производителя Huawei Technologies Co. в новой сети 5G. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Spark New Zealand планировало завершить прокладку сети с использованием оборудования Huawei к июлю 2020 года.

В среду новозеландская компания сообщила, что была проинформирована службами безопасности страны о том, что ее план несет в себе "серьезные риски для государственной безопасности".

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР.

На прошлой неделе WSJ сообщала, что Штаты пытаются убедить операторов связи и интернет-провайдеров в странах-союзниках избегать закупки телекоммуникационного оборудования Huawei.

В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране.