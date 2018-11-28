Айк Марутян будет принимать граждан в мэрии Еревана
14:47, 28 Ноябрь, 2018
Мэрия Еревана распространила заявление. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:«Уважаемые сограждане,
Мэр Еревана Айк Марутян периодически будет организовывать приемы граждан в мэрии Еревана. Предстоящий прием пройдет 30-го ноября с 10:00 до 16.00.
Для участия в приеме можно зарегистрироваться, позвонив по номеру (011) 51-42-72. Можно также отправить письмо по адресу Ереван-0015, ул. Аргишти 1 или по адресу электронной почты [email protected] Прием граждан будет проходить по порядку регистрации. Письменно регистрирующихся граждан просим указать имя, фамилию, контактные данные и краткую информацию о соответствующей проблеме».