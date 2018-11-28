В деле генерала Манвела Григоряна выявились новые обстоятельства. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава Особой службы Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, часть имущества генерала Манвела Григоряна добыта незаконным путем.

Около 40 наименований недвижимого имущества, приобретенного депутатом парламента, генералом Манвелом Григоряном, будут переданы общине, сообщил журналистам глава Особой службы Армении Сасун Хачатрян.По словам Хачатряна, соответствующее послание направлено в Министерство территориального управления и развития Армении."У Григоряна были обнаружены документы на более чем 200 объектов недвижимости, некоторые из которых зарегистрированы на других граждан или организации. Выяснилось, что большая часть была приобретена с нарушениями, в связи с чем от моего имени уже направлено обращение в министерство по территориальному управлению и развитию для начала возвращения общине 40 наименований недвижимого имущества", - сказал он. По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела было допрошено порядка 200 лиц, проведено более 70-ти обысков, на банковские счета четырех лиц был наложен арест."В рамках дела соответствующие запросы были направлены в 15 стран, а финансовые нарушения, обнаруженные при проверке 7-и компаний, предварительно составляют порядка 1 млрд. драмов",-сказал он.Генерал Манвел Григорян является фигурантом уголовного дела по ряду статей, в том числе, о незаконном приобретении и хранении оружия, присвоении или растрате чужого имущества.19 июня парламент Армении дал согласие на содержание Григоряна под арестом на основании ходатайства Генеральной прокуратуры страны, в тот же день депутаты проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и возбуждение в его отношении уголовного преследования.Позже в тот же день Генпрокуратура Армении представила суду ходатайство об аресте генерала, которое было удовлетворено. Согласно сообщению ведомства, совокупность полученных следствием фактов дает достаточные основания предъявить обвинение по части 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и пункта 1-го части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.