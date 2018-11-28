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Обвиняемые в даче взятки руководитель ячейки РПА Арабкирского района и директор сети супермаркетов САС приняли свою вину


Обвиняемые в даче взятки в ходе выборов 2017 года руководитель ячейки РПА Арабкирского района и директор сети супермаркетов САС приняли свою вину: используя созданные ими штабы, за первую декаду мая они раздали около 130 тысяч долларов за голосование в пользу их кандидата в мэры, раздавая избирателям по 10 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал28 ноября на мероприятии, посвященном Дню формирования Особой следственной службы, начальник Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

 «Указанным лицам, а также их 9 пособникам, выдвинуто обвинение, обвинительное заключение отправлено в суд. Пока судебное расследование не завершено, все обвиняемые свою вину признали»,- сказал он.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские  выборы  состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания  начнется с 26 ноября. Время для  агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в  12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.


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